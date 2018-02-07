Bloomberg: олигархи из "кремлевского списка" уже столкнулись с трудностями

Российские олигархи-миллиардеры начинают сталкиваться с трудностями в виде дополнительных проверок, по крайней мере по некоторым финансовым операциям, после публикации в США "кремлевского списка" богатых россиян, идентифицированных как союзники президента Владимира Путина, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Один состоятельный россиянин из списка на условиях анонимности сообщил, что он обеспокоен тем, что сделка с иностранными партнерами, которая, как ожидалось, закроется в ближайшие несколько месяцев, может сорваться. Еще один человек сказал, что его репутация серьезно пострадала после обнародования списка минфина США.

Сеть Financial Integrity Network, находящаяся в Вашингтоне фирма, которая консультирует банки и другие предприятия по вопросам связанных с незаконными финансами угроз, призвала клиентов тщательно изучать транзакции с участием любого из "кремлевского списка". Фирма предложила рассматривать их как "политически уязвимых лиц" - нормативная классификация в отношении людей, которые представляют более высокий риск участия в взяточничестве или коррупции из-за их позиции и влияния.

Публикация списка побудила некоторые банки усилить контроль за транзакциями указанных там людей, по словам четырех человек, знакомых с этим вопросом.

При этом, как отмечается, несколько россиян, упомянутых в списке, заявили, что не ожидали, что это повлияет на их бизнес или личные отношения.

Напомним, в ночь на 30 января минфин США представил конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей, которые могут иметь связи с российскими властями, в частности - с президентом РФ Владимиром Путиным.

В него вошли топ-чиновники, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, как и другие члены российского правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.

Также в списке - олигархи, которые работают в разных сферах российской экономики - руководители банков, предприятий нефтегазовой, металлургической промышленности. В частности, там оказался и глава российского газового монополиста "Газпрома" Алексей Мюллер.

Составление такого списка требует прошлогодний американский закон "О противодействии противникам США с помощью санкций", который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. К этим людям могут применить санкции.

В России на опубликование списка отреагировали в ряде российских государственных учреждений, хотя еще днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "сама публикация списка ничего не значит", ведь "не является очередной волной санкций".

Позже он заявил, что США объявили своими врагами фигурантов "кремлевского доклада".