Bloomberg определил худшую валюту в наступившем году

Политический кризис в Турции, бессилие местного центрального банка и высокая инфляция привела к тому, что турецкая лира показала наихудшие результаты по итогам первых 8 дней торгов, сообщает крупнейший информационно-аналитический деловой ресурс Bloomberg.

З начала года лира опустилась к доллару на 8,6%. В прошлом году она упала на 17% по отношению к доллару. При этом, лира устанавливала антирекорды в течение шести торговых сессий.

Темпы снижения курса лиры были настолько высокими, что оставил позади другие основные валюты, которые лидировали в этом списке. Ранее валютой номер один по девальвации было мексиканское песо.

По данным ресурса, сложное политическое положение страны ухудшило экономические показатели. Падение ВВП в стране наблюдается впервые за 7 лет.

По материалам: Bloomberg