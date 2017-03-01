Bloomberg: Путинской России пророчат два десятилетия господства на европейском рынке энергоносителей

"Европа хочет освободиться от зависимости от российского природного газа с тех пор, как в морозную погоду в 2009 году поставки с территории восточного соседа сократились", - пишет Bloomberg. "Спустя почти десять лет зависимость этого региона велика как никогда", - замечают журналистки Елена Мазнева и Анна Ширяевская.

По данным издания, в 2016 году "Газпром" доставил в Евросоюз рекордные объемы газа, на эту компанию приходятся около 34% газа, потребляемого ЕС. "На прошлой неделе, вторя январским заявлениям BP, Royal Dutch Shell заявила, что до конца 2035 года Россия останется крупнейшим источником поставок", - сообщают авторы.

Европейские законодатели мечтают о диверсификации поставок через закупки сжиженного газа (СПГ) из США. "Пока эти поставки не материализовались, поскольку отсутствуют твердые контракты, а за пределами Европы цены на газ выше. Поставки СПГ в Европу в целом (сектор, в котором лидирует Катар) в прошлом году стагнировали", - говорится в статье.

"Как минимум, еще два десятилетия Россия наверняка останется крупнейшим поставщиком газа в Европу", даже если постепенное наращивание импорта газа в ЕС будет осуществляться преимущественно путем ввоза СПГ из других стран, говорит Владимир Дребенцов, главный экономист по делам России и СНГ в московском офисе BP.

Но, по мнению лондонских аналитиков из Energy Aspects Ltd. и BMI Research, этим летом "Газпром" может столкнуться с более острой конкуренцией со стороны СПГ, поскольку цены на газ, привязанные к ценам на нефть, теряют привлекательность по сравнению с рыночными. Примерно с середины года приток СПГ в Европу увеличится: заработают новые заводы в США и Австралии. А российский газ подорожает вслед за нефтью (в 2016-м цены на нефть "Брент" выросли на 52%).

По мнению издания, у "Газпрома" есть способы сохранить конкурентоспособность. "В октябре источник, близкий к этой компании, сказал, что "Газпром", отрегулировав формулы цен в своих контрактах на экспорт, умерил влияние цен на нефть, предпочтя увязать выручку с европейскими рынками газового трейдинга. Это означает, что цены "Газпрома" скорректируются, если на рынке цены упадут из-за внезапного притока газа откуда-то еще", - говорится в статье.

На фоне снижения внутренней добычи газа в ЕС и роста спроса "должно быть место и для роста поставок СПГ, и для российского газа", говорит Кристофер Хейнс (BMI Research). Но это при условии, что "цены на российский газ будут и впредь эволюционировать, чтобы больше отражать цены на европейских хабах", - добавил он.