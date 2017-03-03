Bloomberg: В 2017 году Украина останется в топе рейтинга бедности

В 2017 году Украина и дальше будет находиться в топе рейтинга самых бедных стран, который составляют эксперты американского делового издания Bloomberg, пишет Украинская правда.

Специалисты оценивают состояние дел в каждой стране согласно специальному Bloomberg's Misery Index - индекс бедности и обездоленности. Он основывается на прогнозах инфляции и безработицы на год.

В новом рейтинге Украина занимает седьмую позицию с индексом 19. При этом в 2016 году страна находилась на третьей строчке с индексом 24,4. Таким образом наблюдается рост государства.

Согласно оценкам Bloomberg,наихудшая ситуация в этом году будет у Венесуэлы. Ее индекс составляет 499,7.

В "золотой десятке" в этом году оказались Тайланд, Сингапур, Швейцария, Япония.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в рейтинге экономической свободы Украина заняла 166 место.