Bloomberg: В США не верят, что смогут уничтожить "Северный поток-2"

Американские чиновники признают, что принятые на данном этапе санкции против российской ГТС появились слишком поздно.

В США признают, что не смогут остановить завершение сомнительного строительства газопровода "Северный поток-2", через который Россия сможет поставлять газ в Германию в обход Украины. Таким образом в Вашингтоне признают провал длительных усилий, нацеленных против российского проекта, который представляет угрозу для безопасности Европы.

Как пишет Bloomberg, масштабный проект на 11 миллиардов долларов от полного завершения строительства отделяют считанные недели. Именно из-за этой "трубы" президент Дональд Трамп назвал Германию "заложницей России". Он критиковал ЕС за недостаточные действия в направлении диверсификации импорта и ликвидации зависимости от страны, которая поставляет треть газа для Европы.

Высокопоставленные чиновники администрации США на условиях анонимности сказали Bloomberg, что санкции, которые во вторник одобрил Конгресс в рамках оборонного бюджета, появились слишком поздно. Поэтому реального эффекта от них будет мало. Поэтому США попытаются нанести удар по другим энергетическим проектам России.

Принятие поражения стало редкой уступкой в том, что было одним из главных приоритетов для администрации Трампа. Оно также указывает на устойчивость европейских союзников, таких как Германия, к американским требованиям отказаться от газопровода. Также поражение проливает свет на то, как США не удалось сдержать Россию от демонстрации силы в других вопросах: от энергии для Украины до вмешательства в выборы.

"Это коммерческий проект, но с огромным геополитическим измерением", - сказал Петер Байер, который занимает должность координатора трансатлантической политики в правительстве канцлера Ангелы Меркель.

"Я ожидаю, что санкции, если Дональд Трамп подпишет этот документ, не будут иметь большое влияние на этот проект", - добавил он.

Администрация США надеется заострить свое внимание на России, когда заместитель Госсекретаря Джон Салливан прибудет в Москву в следующем месяце, где он будет занимать должность посла. Во время визита в Польшу в феврале Госсекретарь Майк Помпео сказал, что проект "Северный поток-2" перекачивает деньги "в Россию таким образом, что это подрывает национальную безопасность Европы". Трамп дал понять, что он собирается подписать решение, в котором говорится о санкциях против российской "трубы".

Республиканский сенатор сказал изданию, что наказания против компаний, которые строят ГТС для "Газпрома", вступят в силу немедленно.

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