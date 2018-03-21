Boeing и Embraer могут создать совместное предприятие

Американская авиастроительная корпорация Boeing и бразильский производитель Embraer готовятся к завершению переговоров о создании совместного предприятия. Конкретных сроков завершения переговоров пока нет, но любые итоги этих переговоров должны удовлетворить все четыре заинтересованные стороны.

В число этих сторон входят акционеры Embraer, правительство Бразилии, покупатель и непосредственно руководство самого Embraer, - информирует "Авиатранспортное обозрение". Boeing и Embraer продолжают взаимодействовать с рабочей группой, назначенной правительством Бразилии, по поиску оптимального решения.

Boeing подтвердила факт переговоров с Embraer в декабре 2017 года.

Переговоры предусматривают создание совместного предприятия, которое в том числе будет совершать перекрестные продажи своих коммерческих самолетов, что позволит в значительной степени дополнить выпускаемые производителями линейки таких машин. Против полного поглощения Embraer американской авиастроительной корпорацией выступает правительство Бразилии.