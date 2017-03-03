Боевики "ДНР" объявили торговую блокаду Киеву

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков, теперь ДНР объявляет блокаду Киеву.

"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", - сказал он на пресс- конференции в пятницу.

В конце января группа ветеранов АТО, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Украины территориях Донбасса.

