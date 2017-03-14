Боевики из ДНР отправили в Россию 95 вагонов угля - РосСМИ

Террористы самопровозглашенной ДНР начали экспорт угля на территорию России. Об этом заявил главарь ДНР Александр Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сепаратистские сайты.

"Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в Россию", - заявил Захарченко.

Напомним, ранее сообщалось, что энергетический холдинг ДТЭК Энерго остановил почти все угольные шахты на оккупированной территории Донбасса.

Как известно, 2 марта террористы ДНР опубликовали на своих ресурсах список украинских предприятий, на которых введена так называемая временная администрация. Всего было упомянуто 43 захваченных предприятия, в том числе и угольные шахты.

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