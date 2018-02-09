Боевики хотят экспортировать уголь в Турцию через Абхазию

Представители так называемой Республики Абхазия посетили временно оккупированный Луганск для проведения переговоров с местными пророссийскими боевиками. Об этом в Facebook сообщает группа Информационное Сопротивление.

"По информации представителей самопровозглашенной "Республики Абхазия", которые находились 29 января с. г. в Луганске, коммерческими фирмами Абхазии и Турции заключены соглашения по поставкам угля, добытого на территории "ЛНР", в Турцию через порт Очамчира (Абхазия)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, между боевиками террористических организаций ДНР и ЛНР обостряется нерешенный вопрос о поставках угля на Зуевскую ТЭС. Также сообщалось о том, что шахтеры во временно оккупированных городах Донбасса уже два месяца не получают зарплату.