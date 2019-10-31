Богдан рассказал о роли Хорошковского на Банковой

Экс-голова Государственной таможенной службы Украины во времена президентства Виктора Ющенко Валерий Хорошковский консультирует Офис президента и председателя ДМС Максима Нефедова по проведению реформы в ведомстве и наполнении государственного бюджета доходами.

Об этом в интервью изданию УП сообщил руководитель ОП Андрей Богдан.

"Он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи», - сказал Богдан.

По его словам, в Нефедова "очень не удается" внедрять изменения в ДМС Украины. Глава Офиса Зеленского объясняет сопротивлением старой системы, не будет места в новой Службе.

"Работает старая система. А старая система, понимая, что не будет в новой реальности, делает все, чтобы саботировать деятельность Нефедова, так и жизни страны. Поэтому доходы от таможни упали очень существенно, и это большая проблема", - признался он.

При этом консультации Хорошковского Богдан объяснил тем, что экс-чиновник увеличил доходы за два года в четыре раза.

На вопрос, прислушается ли к советам Валерия Хорошковского Максим Нефедов руководитель Офиса президента сказал так: "Мы не влияем на то, прислушается – не прислушается. Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Какие процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации. Мы только начинаем эту работу, и я имею надежду, что она приведет к положительным результатам".

В то же время Андрей Богдан исключил возможность назначения Хорошковского на должность Гостаможслужбы, поскольку тот имеет политический бэкграунд, хотя "это было бы наверное, правильное решение".

Напомним, Хорошковский уехал из страны 2013 года и жил в Монте-Карло. Политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер" занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Януковича, министра финансов и первого вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемой политической группы Фирташа-Левочкина. Его выезд из Украины связывают с конфликтом с тогдашним премьером Хорошковский, в частности, выступил против повторного назначения Азарова на должность.

2014 года Валерий Хорошковский пытался вернуться в политику и баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Группа народных депутатов пыталась снять его с регистрации из-за отсутствия в стране в течение двух лет. Суд отказал, однако Хорошковский депутатом не стал, ибо "Сильная Украина" не набрала необходимое количество голосов.