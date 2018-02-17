Более 10 известных компаний хотят участвовать в управлении ГТС Украины, - Порошенко

Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать участие в управлении газо-транспортной системой Украины. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности с представителями СМИ, сообщает пресс-служба главы государства.

"Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно", - подчеркнул он.

Порошенко также сообщил, что "уже больше десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие".

При этом президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения.

"И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что семь партнеров, которые представляют известные в Европе газовые консорциумы, заинтересовались участием в совместном управлении украинской газотранспортной системой (ГТС).