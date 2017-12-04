Более 50% экономики Украины находится в тени, - Розенко

Средства в госбюджете для повышения минимальных появятся от детенизации и роста экономики.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире телеканала " 112 Украина ".

"Первое - за счет роста экономики. И второе - за счет детенизации экономики, легализации заработных плат, которые платятся в тени. На сегодняшний день, по данным Министерства экономики, более 50% экономики Украины находится в тени. Я видел последние данные Минэкономики, 7-10% они оценивают выход теневой экономики в светлую. И мы это видим по доходам Пенсионного фонда, ведь мы по состоянию на октябрь собрали на 25 млрд больше, чем запланировали при условии повышения заработной платы до 3200 грн", - заявил Розенко.

"Мы чувствуем, что уровень роста экономики даст нам возможность сделать минимальную заработную плату 4100. Я считаю недопустимым, в том числе для будущего развития Украины, когда работодатели начинают экономить на своих работниках и говорить о том, что они будут платить 3200, а им за это должны аплодировать, потому что у них есть хотя бы эта минимальная плата. Нет, это неправильно. Хватит к украинским работникам относиться как к быдлу. Поэтому мы ведем диалог с работодателями и говорим: хотите сохранить украинскую рабочую силу (президент это сказал несколько дней назад), - пожалуйста, работодатели, платите людям большую заработную плату", - заявил Розенко.

Arena.press