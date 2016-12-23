Более 90% украинских дорог пребывают в ужасном состоянии, - Гройсман

Более 90% украинских дорог пребывают в аварийном состоянии. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со студентами Национального технического университета "Киевский политехнический институт.

По словам премьера, в бюджете страны на следующий год правительство заложило на восстановление инфраструктуры в два раза больше средств, чем в уходящем.

"Мы имеем 94-97% украинских дорог, которые находятся в ужасном состоянии. Десятки лет никто должного внимания этому не уделял. Это не только качественная дорога, по которой мы с вами ездим... В этом году нам удалось едва ли не впервые отремонтировать 816 км украинских дорог. Но и этого недостаточно. На следующий год мы закладываем вдвое больше ресурсов. И это позволит нам очень серьезно, фундаментально подойти к восстановлению украинской инфраструктуры", - сказал он.

Напомним, Всемирный банк заберет у "Укравтодора" 220 млн долларов кредита.