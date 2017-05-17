Более трех десятков украинских банков нуждаются в докапитализации

Нацбанк Украины по состоянию на 1 апреля зафиксировал наличие 36 банков, которые нуждаются в докапитализации до 200 млн гривень.

Увеличить уставной капитал финансовые учреждения должны до 11 июля этого года, сообщает "УНИАН".

К банкам, чей уставной капитал ниже требуемого, относятся: "Мотор-Банк", "Земельный капитал", "Центр, "Кредит Оптима Банк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Ситибанк", "Фамильный", "Укрбудинвестбанк", "Аккордбанк", "МетаБанк", "Регион-банк", "Поликомбанк", "ПФБ", "Кристалбанк", "Украинский капитал", "Гефест", "Альпари", "Айбокс", "Коминвестбанк", "Финансовый партнер", "Портал", "Альтбанк", "Сич", "КИБ", "Окси", "Новый", "Траст-капитал", "Расчетный центр", "Конкорд", "АП банк", "МИБ", "Альянс", "Авангард", "Вернум", "Кредитвест" и "Богуслав".

Напомним, Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%.

НБУ считает, что 21 банк из 60 крупнейших нуждается в докапитализации.

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели.

Украина".

По материалам: УНИАН