"Борисполь" не идет на уступки авиакомпании Ryanair

Международный аэропорт "Борисполь" направил европейской авиакомпании Ryanair, которая планирует начать полеты из Украины уже в сентябре, подписанный вариант договора о сотрудничестве. Ожидается, что уже на следующей неделе соглашение может быть окончательно подписано. Но поставил ли Ryanair свою подпись на договоре пока неизвестно, поскольку в предложенный украинской стороной вариант документа не предусматривает все запрашиваемые ранее авиакомпанией условия для начала полетов. Камнем преткновения может стать отсутствие скидки на аэропортовый сбор для рейса Киев-Лондон, который, по оценкам экспертов, является для лоукостера ключевым. Подробности - в материале РБК-Украина. Выбить скидку

Переговоры между самым крупным аэропортом Украины "Борисполем" и ведущим лоукостером Европы Ryanair выходят на финишную прямую. Вчера, 5 июля, генеральный директора аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что поставил свою подпись на договоре с европейским лоукостером Ryanair и отправил его в главный офис авиакомпании.

"Договор согласован всеми службами аэропорта, и, что очень важно, внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры. Хочу отметить, что переговоры между авиакомпанией и аэропортом это всегда процесс достижения компромисса на основе взаимного экономического интереса, и чем меньше при этом политики, тем легче такой компромисс найти", - заявил Рябикин.

Сегодня мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авикомпании. Это заняло у нас меньше ... Опубліковано Павлом Рябікіним 5 липня 2017 р.

Если договор будет подписан второй стороной, то с сентября Ryanair начнет полеты из Украины. Министр инфраструктуры Владимир Омелян 27 июня заверил, что заключение соглашения между украинским аэропортом и европейским перевозчиком планируется в течение двух недель. Это значит, что договор "Борисполя" с Ryanair должен быть подписан ориентировочно к среде, 12 июля.

Как ранее сообщало РБК-Украина, о начале полетов Ryanair из "Борисполя" Мининфраструктуры заявило еще в марте. Для того, чтобы это произошло, украинские чиновники более четырех месяцев работали над изменением нормативно-правовых актов под требования авиакомпании-лоукостера.

Условия, на которых Ryanair готов сотрудничать со столичным аэропортом, закреплены в письме о намерениях между Владимиром Омеляном и коммерческим директором авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен.

Основное требование авиакомпании заключалось в том, что сумма всех сборов, которые будет платить Ryanair в "Борисполе" должна составлять 7,5 долларов с каждого пассажира. До этого времени все авиакомпании, летающие из "Борисполя", платили аэропортовый сбор с каждого пассажира в размере 17 долларов. Выполнение договоренностей с Ryanair позволило Мининфраструктуры добиться снижение ставки сбора для всех участников рынка. Ведомство сделало это в два этапа. В частности, приказом Мининфраструктуры ставки были снижены с 17 до 13 долларов, а затем "Борисполь" предоставил Ryanair скидку в 80%, после чего сбор составил 7,5 долларов с каждого пассажира.

Для того, чтобы европейский перевозчик получил такой дисконт, "Борисполь" разработал специальную программу, которая позволит получить аналогичные скидки и другим авиакомпаниям. Право на скидку у них возникает, если перевозчики начали выполнять полеты по новым маршрутам, а также получить дисконт можно за перевозку большого количества пассажиров, в том числе, осуществляя старые рейсы.

В результате, "Борисполь" смог выйти на требуемую Ryanair сумму сбора в 7,5 долларов для полетов по трем из четырех маршрутов. В частности, скидки будут предоставлены для полетов в Эйндховен (Нидерланды), Манчестер (Великобритания) и в Скавсту (второй аэропорт Стокгольма, Швеция).

Но "Борисполь" отказался предоставить авиакомпании скидку на рейс Киев- Лондон (аэропорт Stansted). "На направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется, поскольку это направление для аэропорта Борисполь новым не является", - заявил Павел Рябикин.

Действительно, сейчас из "Борисполя" в Лондон осуществляются рейсы, но в другие местные аэропорты - Гатвик ("Международные авиалинии Украины") и Хитроу (British Airways).

Таким образом, по мнению эксперта авиарынка Андрея Ярмака, рынок на этом направлении сформирован, а действующие на маршруте перевозчики не должны получать дополнительных преференций, кроме скидок за общие объемы перевозок в аэропорту Борисполь.

"Программа мотивации перевозчиков от аэропорта "Борисполь" создана как маркетинговый инструмент для развития маршрутной сети перевозчиков, - отмечает Андрей Ярмак. - Потому вполне логичным выглядит отказ руководства "Борисполя" от предоставления скидок для Ryanair по этому направлению, поскольку это нарушит логику самой программы мотивации, предоставив преференцию только одному перевозчику, и приведет к перетягиванию пассажиропотока у других компаний за счет демпинга Ryanair на этом направлении".

В аэропорту "Борисполь" поясняют, что новым маршрутом может считаться тот, где фигурирует аэропорт, в радиусе 100 км которого нет другого аэропорта, куда уже летают из "Борисполя" авиакомпании. В таком случае маршрут Киев- Лондон (аэропорт Stansted) не считается новым, и Ryanair не может рассчитывать на скидку. Важный рейс

Проблема, которая может возникнуть при подписании договора европейским лоукостером, может возникнуть как раз из-за того, что Ryanair намерен начать полеты из "Борисполя" по маршруту Лондон (аэропорт "Станстед") - Киев. Первый рейс запланирован на 6 сентября, то есть ровно через два месяца.

Источники РБК-Украина на авиационном рынке уточнили, что для Ryanair принципиально важно выходить в Украину, имея в своем портфеле направлений рейс между столицами Украины и Великобритании. Без возможности полетов по данному маршруту, авиакомпания могла отказаться от полетов в "Борисполь" вообще.

"Наибольшей коммерческой привлекательностью обладает именно направление в Лондон, поскольку на нем существует постоянный платежеспособный спрос, сформирован рынок и есть потенциал для дальнейшего развития при активизации деловой, образовательной и туристической активности в Украине, - объясняет заинтересованность в лондонском направлении Андрей Ярмак. - Манчестер - абсолютно новое направление для украинского рынка, пассажиропоток не сформирован, а его потенциал основан на расчетах. Эйндховен - несет такие же риски, более того, разрешение на полеты по этому направлению до сих пор не согласованы на уровне авиационных властей Украины и Нидерландов. Стокгольм - интересное и перспективное направление из Украины, на котором также сегодня отсутствует большой сформировавшийся пассажиропоток".

Поэтому, по словам Андрея Ярмака, именно направление в Лондон на начальных этапах развития лоукостером маршрутной сети, должно обеспечивать стабильный уровень дохода для Ryanair и плацдарм для дальнейшего развития. "Не предоставив скидки для направления Лондон, аэропорт "Борисполь" снижает коммерческую привлекательность этого направления и всей программы выполнения рейсов из Украины для Ryanair, что в итоге может привести к полному пересмотру программы полетов", - предполагает Андрей Ярмак.

Вместе с тем, партнер юрфирмы "Анте", специалист по авиационному праву Андрей Гук считает, что в конечном итоге, "Борисполь" и Ryanair подпишут договор. "Во-первых, Ryanair уже продал немало билетов. Во-вторых, для Ryanair выход в Украину - это тоже не только экономика, но и некая политика необходимости присутствия в регионе, когда основные рынки уже заняты", - объясняет он.

В компании Ryanair РБК-Украина прояснить ситуацию с подписанием договора отказались, указав, что "не комментируют слухи или спекуляции". По данным РБК-Украина, на следующей неделе запланирована пресс-конференция, где планируется назвать детали переговоров аэропорта "Борисполь" с Ryanair. РБК- Украина следит за развитием событий.

Дмитрий Уляницкий

корреспондент РБК-Украина