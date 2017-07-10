"Борисполь" отказался учитывать ряд требований Ryanair

Международный аэропорт "Борисполь" не может пойти на выполнение ряда условий крупнейшего европейского лоукостера авиакомпании Ryanair из-за того, что они противоречат законодательству, заявил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин на пресс-конференции.

По его словам, требования авиакомпании в части предоставления бесплатных аэронавигации, стоек регистрации, стоянок для такси, площадей для рекламы, бесплатных офисов для продажи авиабилетов и бесплатных офисов для службы аренды автомобилей, а также бесплатной аренды площадей в терминале и бесплатной системы приема багажа не соответствуют законодательству Украины.

Выполнение требований Ryanair может нанести убытки аэропорту в размере 2 млрд грн в год, утверждают в "Борисполе".

Рябикин заявил, что не подпишет договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия.

"Я могу заявить, как менеджер государственного предприятия, что этот контракт нам не выгоден", - отметил он.

Ryanair заявил о своем выходе на украинский рынок 15 марта. Согласно обновленному расписанию полетов, лоу-кост планирует начать полеты из "Борисполя" 6 сентября. Первым будет открыт рейс Киев-Лондон (Станстед), позднее лоу-кост начнет полеты в Киев из Манчестера, Эйндховена и Скавсты. Исходя из опубликованного расписания, Ryanair рассчитывает выполнять по пять рейсов в неделю из "Борисполя" в Лондон.