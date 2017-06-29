"Борисполь" подпишет контракт с Ryanair в течение двух недель - министр

Международный аэропорт "Борисполь" заключить соглашение с авиакомпанией "Ryanair" в течение двух ближайших недель.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Контракт аэропорта "Львов" с "Ryanair" уже подписан, контракт "Борисполя" с "Ryanair" будет подписан в течение ближайших двух недель. Мы существенно снизили аэропортовые сборы в "Борисполе" для всех авиакомпаний", - сказал министр.

Омелян также подчеркнул, что возможность граждан путешествовать ускорит развитие Украины.

"Цена 300-500 долл. полета в Европу - это неправильно. 80% украинцев, которые никогда не покидают пределы области, - это неправильно. Когда цена будет 20-30 евро, будет другой подход. Украинцы, которые будут путешествовать, будут требовать от местной и центральной власти изменений сегодня. Они будут сравнивать Киев с Парижем, Миланом, Берлином и спрашивать, почему у нас не так", - сказал он.

По словам главы министерства, задачей государства является удешевление билетов для украинских и туристов.

Кроме того, он выразил надежду, что в этом году, кроме "Ryanair", еще по меньшей мере две компании объявят о своих полетах в Украину". Справка Finance.UA 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

Однако Ryanair объявил об открытии маршрутов из Львова и Киева на два месяца раньше запланированного.

По материалам Економічна Правда