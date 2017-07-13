"Борисполь" возобновил переговоры с Ryanair в новом формате

Международный аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

"Провел рабочую встречу с представителями ведущих телевизионных СМИ страны. Такое взаимодействие с журналистами помогло глубоко рассмотреть актуальные вопросы без лишних эмоций. Я убежден, удалось объяснить, что в ситуации с Ryanair нет места для категорических выводов ... Мы восстанавливаем переговоры с Ryanair в формате Министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office", - написал он.

Рябикин добавил, что "согласен с Премьер-министром в том, что лоукост компании должны прийти на украинский рынок и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу". Читайте также: Омелян считает, что "Борисполь" сделал так, чтобы "Ryanair ушел, хлопнув дверью"

Как сообщал Укринформ, 10 июля ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отказалась от запланированного выхода на украинский рынок из-за невыполнения аэропортом "Борисполь" соглашения, которое было подписано в марте этого года с Министерством инфраструктуры.

Глава правительства Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры и руководству "Борисполя" восстановить переговоры с Ryanair, а также приобщить к переговорному процессу директора Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.