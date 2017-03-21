Бояться падения гривни пока рано: пять причин, почему отказ МВФ не обвалит гривну

Национальная валюта может обесценится по другим причинам

После того, как МВФ отсрочил выдачу очередного - третьего транша по программе кредитования украинской экономики с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF) впечатлительное население опять стали пугать галопирующим ростом курса доллара. "Апостроф" предлагает вспомнить аналогичные примеры из прошлого, которые могут объяснить, почему затягивание вопроса об очередном транше не скажется на курсе национальной валюты. Причина 1. Проклятие третьего транша

Украина уже не в первый раз за последние 10 лет имеет сложности в получении третьего транша МВФ. Фактически до этой стадии мы смогли продержатся только один раз. В 2009 году программа stand-by 2008 года была заморожена сразу же после получения третьего транша. Причина - обман западных кредиторов со стороны украинского правительства. Мы выполнили требования МВФ в части повышения цен на газ, но после того как деньги попал в казну, отменили непопулярное решение задним числом.

Напомним, в этот период мир находился в состоянии тяжелого финансово- экономического кризиса. Курс гривны тогда обвалился с 5 грн/$ до 8 грн/$ на протяжении осени 2008 - начала зимы 2009. Более курс был нерушимым вплоть до конца 2013 г. Накануне парламентских выборов 2012 г. экспортеры даже умоляли правительство немного отпустить гривну до 10 грн./$. Но их не услышали в угоду политической целесообразности. Причина 2. Пять лет без МВФ

С 2010 года сотрудничество Украины с МВФ было прекращено. Возобновило контакты с Фондом уже правительство Арсения Яценюка. В феврале 2015 года гривна обесценилась вдвое - до 16 грн/$, а к 10 марта - практически втрое - до 21,7 грн/$. И только после этого (11 марта) МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом $17,5 млрд сроком на 4 года.

Первый транш на $5 млрд Украина получила 13 марта 2015 года. И уже 16 марта курс вырос на 25 коп. - до 21,95 грн/$. Второй транш нам выделили 4 августа 2015 года. Накануне - 1 августа - курс составлял уже 24,95 грн/$. Не произошло чуда и через неделю - курс 11 августа снизился лишь на копейку - 24,94 грн/$.

И еще - мы тщетно прождали третий транш по программе EFF весь 2016 год. Более того, о нем забыли даже политические оппоненты нынешней власти. При этом по состоянию на 1 января 2017 года золотовалютные резервы государства составили более $15,5 млрд, выросши за год почти на 17%. Причина 3. Фактор экспорта

Какие факторы укрепляют гривну в этот период времени? Прежде всего, возможно сокращение спроса на валюту на межбанковском рынке. Так, вовсю проходит посевная кампания, а это значит, что сельхозпроизводители свои основные траты (за исключением ГСМ) на воспроизводство продукции уже сделали. Кроме того, Украина еще в начале марта прекратила отбор газа из подземных хранилищ. Теплая ранняя весна способствует не только экономии энергоносителей, но и валюты для их покупки за рубежом.

Наконец, мировые цены на продукцию горно-металлургического комплекса (одна из основных статей украинского экспорта) существенно выросли в 2016 году и пока нет оснований предполагать, что восходящий тренд прекратится в 2017-м. Причина 4. Главный враг гривны

Какие факторы могут пошатнуть гривну? Из-за того, что часть горно- металлургических мощностей отобрали у Рината Ахметова на оккупированных территориях, приток валюты в страну может снизится. Аналитики подсчитали, что речь идет о $1,8 млрд потерь в торговом балансе государства. Но, при сохранении роста цен на сталь и железную руду существует шанс нарастить экспорт продукции ГМК до 10% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом за счет предприятий, расположенных на подконтрольной правительству территории.

Гораздо более разрушительное воздействие на курс гривны оказывает политический кризис и эскалация конфликта в Донбассе. События, которые сильно нервируют всех - и население, и банки, и брокеров, и инвесторов. Причина 5. Реформы позади

Ранее мы не добирались до третьего транша по причине того, что с каждым этапом программы, требования МВФ росли обратно пропорционально возможностям КМУ их выполнить (например, установить рыночные цены за энергоносители для населения).

Последние два украинских правительства Яценюка и Гройсмана уже провели практически все непопулярные реформы. Поэтому эксперты надеются, что транш от Фонда в размере $1 млрд все же поступит и размеры золотовалютных резервов Украины превысит $16 млрд. А другие государства-доноры нашей страны после столь долгожданного сигнала от МВФ продолжат финансирование отечественной экономики.

К примеру, уже сегодня вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

Константин Рыбалка