Брата екс-голови "Держінвестпроекту" підозрюють у легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили 26 травня рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами ("Держінвестпроект") про підозру в створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомляється на сайті НАБУ, це другий близький родич екс-голови "Держінвестпроекту", задіяний у корупційній схемі із заволодінням грошовими коштами, виділеними на реалізацію національних проектів. Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. У зв'язку з тим, що його місцеперебування не встановлено, повідомлення про підозру залишено за місцем його реєстрації і в житлово- експлуатаційному управлінні.

Слідство встановило, що в 2012-14 рр. "Державна інвестиційна компанія", що перебувала у сфері управління "Держінвестпроекту", надала позики в розмірі 259,2 млн грн двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці компанії, як згодом встановить слідство, мали ознаки фіктивності і були підконтрольні керівництву "Держінвестпроекту".

Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. Наприкінці ланцюга кошти виявилися на рахунках іноземних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови "Держінвестпроекту".

Згодом ці кіпрські компанії придбали частки в статутних капіталах українських ТОВ, протягом 2013-15 років скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській і Волинській областях загальною площею майже 1000 га.

У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) наклав арешт.

НАБУ і САП встановлюють інших учасників злочинної організації, зокрема триває комунікація з компетентними органами Панами про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього голови "Держінвестпроекту", якого Генеральна прокуратура України екстрадувала з Панами у 2017 році на таких умовах, за яких НАБУ і САП поки що не можуть йому повідомити про підозру, незважаючи на зібрану доказову базу.

Раніше, в травні 2019 року, НАБУ і САП завершили розслідування за обвинуваченням десяти осіб у заволодінні 250,2 млн грн, виділених на реалізацію національних проектів. На той момент слідство мало докази легалізації коштів, виведених із "Держінвестпроекту", шляхом переведення їх на рахунки компаній-нерезидентів, придбання вертольота Robinson R44 і літака Viper SD 4, якими користувався колишній керівник "Держінвестпроекту". Скерувавши справу до суду, детективи НАБУ продовжували досліджувати ланцюг легалізації коштів та згодом знайшли докази легалізації коштів через придбання 700 земельних ділянок.