Братья Суркисы отсудили у "Приватбанка" более 1,4 миллиарда гривен

Суд удовлетворил иск 6 физических лиц к НБУ, Фонду гарантирования и временной администрации "Приватбанка", признав незаконным договор о продаже финучреждения в части, где он нарушает права истцов.

Об этом сообщают "Українські новини".

Суд удовлетворил иск братьев Суркисов и их родственников и отменил решение НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признал недействительной принудительную конвертацию Фондом гарантирования их средств в акции "Приватбанка" во время его национализации.

Кроме этого, с госбанка суд взыскал в пользу истцов в целом 1,047 миллиарда гривен, 266 тыс. долларов и 7864 евро.

Также, окружной административный суд Киева решил взыскать с "Приватбанка" в пользу "А-банка" списанные при национализации 364 миллиона гривен.

Суд признал недействительным решение НБУ о признании "А-Банка" связанным с "Приватбанком" лицом и признал недействительной принудительную конвертацию Фондом гарантирования средств "А-Банка" в акции "Приватбанка" во время его национализации.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Хвиля

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