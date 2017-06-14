Братья Суркисы продают три облэнерго - СМИ

По данным источников, покупателем трех облэнерго выступает ближайшее окружение Петра Порошенко

Братья Григорий и Игорь Суркисы ведут переговоры о продаже акций своих энергоснабжающих компаний Тернопольоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Львовоблэнерго. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источники, близкие к администрации президента Украины.

По словам собеседника, покупателем выступает ближайшее окружение Петра Порошенко.

Цену будущей операции источник не сообщил, уточнив только, что в пакете соглашения обсуждается возможность возвращения активов Суркисов, контроль над которыми они потеряли в результате национализации ПриватБанка.

Также, по словам источника, соглашение не будет касаться Запорожьеоблэнерго, которое также входит в сферу интересов Суркисов.

17 мая Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн.

В конце мая председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак сообщил, что финучреждение не вернет деньги Суркисам.

Недавно Игорь Суркис заявил, что ни он, ни его брат не были акционерами ПриватБанка.