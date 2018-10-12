Британия информировала о российских кибератаках на киевское метро и Одесский аэропорт

Министр инфраструктуры Владимир Омелян провел совещание с руководителями международного аэропорта "Одесса" и Киевского метрополитена из-за информации от специалистов Британии о попытках проведения кибератак спецслужбами РФ. Целью атак было вывод этих предприятий из строя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - цитируется министр.

Омелян подчеркнул, что аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов цифровой трансформации.

Участники совещания также договорились развивать отраслевой центр киберзащиты на транспортной инфраструктуре, созданный Мининфраструктуры.

Ранее Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила о DoS-атаках (Denial of service attack, DoS attack) на электронный кабинет налогоплательщика и на официальный веб-портал ведомства. До этого Турчинов обвинил Россию в кибератаках на финансовые ресурсы в Украине. Атаки были направлены на дестабилизацию финансово-банковского сектора Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина