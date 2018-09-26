Британцы построят в Украине уникальную электростанцию

В проекте предусмотрено 30% украинских комплектующих

Британская Touchstone Capital Group планирует построить в Украине уникальную электростанцию, информирует news.enovosty.com.

Компания представила проект строительства оффшорной комбинированной ветро- солнечной электростанции.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам встречи профильных специалистов ведомства с представителями британской компании.

"На встрече представителями компании был презентован уникальный не только для Украины, но и для ближайших соседних стран проект оффшорной комбинированной ВЭС-СЭС гигаватного класса мощности. Его дополнительным преимуществом является наличие собственных балансирующих мощностей, что позволит обеспечить более равномерный график производства электроэнергии", - сообщило министерство.

Как отметили в Минэнергоугля, в проекте предусмотрено использование более 30% доли комплектующих отечественного производства.

70-80% проектов по строительству "зеленой генерации" реализуется в южном регионе Украины (Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях), который является энергопрофицитным и одновременно испытывает недостачу маневренных мощностей.

Компания Touchstone Capital Group занимается управлением имуществом, развитием проектов в сфере возобновляемой энергетики, оперируя средствами китайских и других международных инвесторов.

Как сообщалось ранее, доля солнечной и ветряной энергетики в выручке от генерации в Украине составила 9%.

Установленная мощность возобновляемых источников электроэнергии в первом полугодии 2018 увеличилась примерно на 400 МВт, из них 280 МВт приходится на солнечные электростанции.

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