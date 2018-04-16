Брюссель и Берлин обещают, что после запуска "Северного потока-2" транзит газа через Украину сохранится

В Брюсселе и Берлине обещают оставить транзит газа через Украину после постройки газопровода "Северный поток-2", сообщает корреспондент "Укринформа" в Германии со ссылкой на заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера и вице-президента Еврокомиссии по делам энергетического союза Мароша Шефчовича.

"Должен сказать, что Украина, несмотря на сложные условия в последние годы, в последние зимы смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что транзит работает хорошо, что он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны, как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет - сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит сохранился", - заявил Шефчович.

Что касается "Северного потока-2", то позиция ЕК, напомнил ее вице- президент, заключается в том, чтобы трубопровод строился по тем же правилам, что и все остальные в ЕС.

"Лучший способ урегулировать все правовые и политические чувствительные моменты - это переговоры, в ходе которых мы сможем найти решение всех проблем", - считает Шефчович.

Альтмайер признал со своей стороны, что "Северный поток-2" является "проектом с высоким политическим контекстом". Он заверил, что Германия сделала все возможное с помощью Еврокомиссии и под руководством ЕС, чтобы Украина в последние годы была обеспечена газом, причем речь шла не только о транзите, но и о реверсе.

"Наша цель - чтобы государственный суверенитет Украины, конечно же, был сохранен и в будущем. К этому относится в том числе и безопасное и достаточное энергообеспечение", - подчеркнул Альтмайер.

Напомним, 21 марта депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, который распространяет правила внутреннего газового рынка ЕС на газопроводы, которые расположены не на континенте. В Брюсселе отметили, что проект "Северный поток-2" не соответствует нормам Третьего энергетического пакета ЕС, поскольку полностью принадлежит российскому "Газпрому".

Ранее против строительства "Северного потока-2" с совместным заявлением выступили парламенты Литвы, Латвии и Польши и Эстониии.

Однако Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка газопровода.

Финляндия также согласовала строительство "Северного потока-2".

Система "Северный поток-2" состоит из двух параллельных ветвей трубопровода, пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубометров газа в год.

По материалам: Укринформ