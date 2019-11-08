Бундестаг не смог проголосовать за поправки по "Северному потоку-2"

Следующее заседание назначено на 8 ноября.

Немецкий законодательный орган Бундестаг не смог проголосовать за внесение поправок, которые могли позволили газопроводу "Северный поток-2" обойти газовую директиву Европейского Союза. Законодателям не хватило кворума, пишет "Укринформ".

Поскольку для кворума необходимо было 355 голосов, однако собрать смогли только 133.

Поэтому председатель закрыл заседание. Следующее состоится 8 ноября в 9 утра.

Такая ситуация возникла после настояний фракции "Альтернатива для Германии" на поименном голосовании. Хотя до этого президиум считал, что кворума достаточно. И на основании того, что "за" высказались христианские демократы, социал-демократы и свободные демократы, а АПН вместе с зелеными - "против", склонился к тому, что решение можно считать принятым.

В результате имплементации газовой директивы ЕС "Газпром" не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Однако Бундестаг может проголосовать за то, чтобы вывести "Северный поток- 2" из-под действия директивы, что будет явным нарушением этого документа.

Таким образом,немецкие законодатели могут позволить "Газпрому" остаться монополистом.

Сообщалось, что польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает, что газопровод "Северный поток-2" будет построен и его строительство можно только замедлить.

30 октября Дания разрешила строительство "Северного потока-2". Газопровод пройдет к Юго-Востоку от острова Борнхольм. Дания была последним европейским государством, которое блокировало строительство газопровода в соих территориальных водах.

15 апреля Совет Европейского Союза утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, в перспективе охватывающую "Северный поток-2".

Директива распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в блок. Так, части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории Евросоюза (в т.ч. внутренним водам), должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток- 2" является российский газовый монополист "Газпром".

По материалам: Укринформ