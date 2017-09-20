Бюджет-2018: Грядет обнищание и "плохо скрываемая депрессия"

Власть заняла за рубежом 3 миллиарда долларов, а отдавать придется простым украинцам, отмечают эксперты. Они указывают, что ради преодоления экономической депрессии, привлечь инвестиции можно было бы внутри страны

Еще 5 лет нищеты

Проект закона о госбюджете Украины на 2018 год предусматривает, что к концу следующего года прожиточный минимум увеличится на 153 гривны и составит 1 853 гривен. Минимальная пенсия вырастет на 124 гривны и составит - 1497 гривен. В то же время минимальная зарплата будет не 3 200 как сейчас, а 3 723 гривен.

То есть "минималка", с которой платятся налоги в госбюджет, увеличится на 523 грн или на 16,3%. А прожиточный минимум - на 9%. При этом инфляция запланирована на уровне 7% .

Примечательно, что в 2017 году планировалось 8,3% инфляции. Но эксперты думают, что в реальности инфляция гораздо выше. Так, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак отметил в СМИ: "Повышение прожиточного минимума на 9% не является существенным для той инфляции, к которой мы привыкли. Напомню, что в 2015 году инфляция была более 40%, в 2016 году - 12%, а в этом году ожидается примерно до 12%".

Тем временем Совет Национального банка (НБУ) указал инфляционный ориентир 6% на декабрь 2018 года. Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что это, дескать, связано с ростом реального ВВП, "который, в соответствии с прогнозными показателями правительства и Национального банка, в 2018 году должен ускориться до 3%".

Рост экономики сулит и премьер-министр Владимир Гройсман, заявляя, что заложенный в проект бюджета 3% показатель роста можно даже удвоить, проводя реформы. А Президент Петр Порошенко в свою очередь заявляет: "Растет экономика, очищена банковская система, сокращены бюджетные расходы, продолжается успешное сотрудничество с МВФ".

Глава государства подчеркивает, что доходы бюджета выросли "благодаря детенизации, борьбе с коррупцией и децентрализации".

Пока руководители государства и правительства делали эти заявления, Госстат сообщил, что за последние полгода население Украины сократилось почти на 130 тыс. человек.

Так, по данным на 1 августа, в Украине (без учета Крыма) проживало 42,456 млн человек.

"В течение января - июля 2017 года численность населения уменьшилась на 128,5 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что смертность значительно превышает рождаемость - на 100 умерших приходится 61 новорожденный.

По данным ЦРУ США в 2017 году Украина занимает 5 место по смертности в мире (в рейтинге из 226 стран), и в начале года постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер отмечал, что 60% населения находятся ниже черты бедности.

Что же служит основанием для оптимизма властей? Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко полагает, что его просто нет.

"В Украине экономический рост может начаться не ранее чем через 5 лет, так как на данный момент нет "драйва" для роста. То есть, нет нужных факторов, чтобы отечественная экономика начала свой рост",- сказал он.

Существенное сокращение доли теневой экономики, по его мнению, в ближайшее время невозможно из-за обостряющегося финансово-экономического кризиса. Дескать, "тень" сокращается лишь в периоды стабильности.

Следует отметить, что данным международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) Украина входит в тройку стран с крупнейшим объемом теневой экономики. Так, сектор украинской экономики, находящийся "в тени", по данным исследователей, составляет 46% от ВВП.

"Депрессия" и "радость наркомана"

Исследования Киевского международного института социологии, проведенные в мае, показали, что у 17,8% опрошенных не хватает денег даже на еду . О том, что им хватает на еду и одежду и могут кое-что откладывать заявили - 27,5%. Хватает на еду, но покупать одежду трудно - 50,3%.

В то же времядоходы чиновников в будущем году будут расти.Так, согласно проекту госбюджета, расходы на Генеральную прокуратуру в 2018 году вырастут почти на 1 млрд грн. Расходы для хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров будут на 27,8% больше, чем в бюджете на 2017 год. При этом на зарплату работников секретариата КМУ предложено направить из общего фонда 307, 5 млн грн.

Траты на зарплаты чиновникам уже вызвали настороженность в МВФ. Как отметил замглавы фонда Дэвид Липтон, очень высокие расходы на содержание госаппарата могут оказать негативное влияние на экономику.

"Если такая ситуация сохранится, то это негативно скажется на рентабельности и конкурентной способности страны", - заявил Липтон в СМИ.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров отметил в свое блоге, что западные партнеры, "безусловно, понимают, что мы сейчас находимся в некоем провале".

"Это совершенно очевидно, отсутствие проведения реальных реформ - просто смерти подобно, т.к. уже сейчас надвигается плохо скрываемая депрессия", - написал он.

Эксперт отмечает, что госдолг Украины неудержимо растет, превысив в настоящее время 76,06 млрд. долларов или на каждого нашего гражданина приходится уже 1760 долларов госдолга.

На этом фоне Гончаров называет госбюджет-2018 "бюджетом замораживания предпринимательской инициативы" Он считает, что добиться устойчивого роста экономики можно было бы уже к концу 2018 года. Дескать, для этого нужно стабилизировать национальную валюту, развивая внутренний рынок совместного инвестирования и привлекая гривну в корпоративные и паевые инвестиционные фонды, привлечь внутренние инвестиции.

Что же происходит вместо этого? Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,3% годовых с 15-летним сроком погашения. Президент Петр Порошенко заявил, что это "невероятно позитивная оценка инвесторами реформ", которые происходят в Украине. Политический эксперт Политический эксперт Елена Дьяченко отмечает, что на самом деле правительство одолжило денег на рынке под госгарантии. К реформам и инвестициям это, дескать, отношения не имеет.

"Взяли и потратят они, а мы все с вами теперь должны", - отмечает она.

Блогер Вячеслав Чечилло задается вопросом: "Кто сейчас мешает правительству предложить такие же условия своим гражданам? Почему оно сознательно заставляет потенциальных инвесторов выводить сначала деньги на Кипр или еще куда-нибудь?".

А политолог Руслан Бортник иронизирует: "Радость наркомана, которому пока еще дают в долг, чтобы тихонько скалывался в подворотне и не пугал респектабельных господ - это о наших политиках и об их радости от размещения еврооблигаций на 3 млрд долларов США".

Он напоминает, что выплаты по государственному долгу - это главная статья расходов госбюджета - 2018.

"306 млрд на долги - это 4 бюджета Министерства обороны или Министерства здравоохранения, шесть бюджетов Минобразования", - резюмирует он.

Андрей Кислов