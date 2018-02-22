Бюджет использовал только половину "денег Януковича" - Госказначейство

Глава Государственного казначейства Татьяна Слюз заявила о том, что в бюджете 2017 года остались неиспользованными 15,5 миллиарда средств, конфискованных у окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. Ее слова приводит LIGA.net.

"Мы получили в рамках выполнения решения суда 29,5 млрд гривен, из них в госбюджет прошлого года вот внесено 22 млрд. По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств израсходовали 14 млрд гривен этих денег", - сообщила Слюз.

По ее словам, 8 млрд гривен из этой суммы будет использовано в госбюджете- 2018 в качестве переходящих остатков. Назначение остальной суммы пока не определили.

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Других поступлений по итогам расследований правоохранительных органов в 2017 году Госказначейство не фиксировало, отметила Слюз.

Напомним, в январе сообщалось о том, что Генпрокуратура планирует конфисковать в бюджет еще 3 млрд грн незаконно выведенных средств. Это стало возможным благодаря тому, что в августе 2017 года суд принял решение, по которому подлежат спецконфискации активы окружения Януковича на общую сумму в $220 млн. Из них примерно $110 млн в денежной форме, $65 млн приходится на имущество футбольного клуба Металлист, 1,5 млрд грн - на ОВГЗ, на которые планируется сократить внешний государственный долг.