Бюджет Пенсионного фонда увеличен на 57 млрд гривен

Правительство на заседании в среду утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год.

Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 353,6 млрд гривен. Общий объем расходной части - 345,8 млрд гривен, сообщается на сайте Кабмина. Сумма ассигнований из госбюджета установлена на уровне 139,3 млрд гривен.

Бюджет Пенсионного фонда на 2017 год изначально был утвержден с доходами 284 млрд гривен (в том числе ассигнования из госбюджета - 141,3 млрд), расходами 283,2 млрд гривен.

Однако в 1 декабря 2017 года правительство увеличило доходы бюджета ПФ до 296,2 млрд, расходы до 295,4 млрд, а ассигнования из госбюджета уменьшило до 133,6 млрд гривен.

Принятая осенью 2017 года пенсионная реформа имеет целью сократить перечисления из госбюджета на выплату пенсий.