Бюджет в сентябре недополучил более 7% доходов

Доходы Государственного бюджета Украины за сентябрь 2019 года составили 67,884 млрд грн, что на 5,320 млрд грн, или на 7,27% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.

В то же время в сентябре 2019 года доходы Государственного бюджета были выше по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года на 662,3 млн грн, или на 0,99%.

По данным Госказначейства, доходы Государственного бюджета в январе- сентябре текущего года достигли 739,68 млрд грн, что на 37,363 млрд грн, или на 4,81% ниже планового показателя на этот период.

В январе-сентябре этого года доходы Госбюджета увеличились на 64,895 млрд грн, или на 9,62% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением гривны.