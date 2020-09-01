Бюджет за вісім місяців недоотримав 2,8% доходів

Доходи Державного бюджету України за січень-серпень 2020 року становили 688,63 млрд грн, що на 19,98 млрд грн, або на 2,8% менше від планового показника на цей період. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає УНН.

Водночас у січні-серпні 2020 року доходи Державного бюджету були вищі проти показника аналогічного періоду минулого року на 16,83 млрд грн, або на 2,5%.

За даними Держказначейства, доходи Державного бюджету у серпні поточного року сягнули 100,17 млрд грн, що на 13,2 млрд грн, або на 15,2% вище від планового показника на цей період.

У серпні цього року доходи Держбюджету зросли на 12,51 млрд грн, або на 14,3% проти аналогічного місяця 2019 року.

Нагадаємо, раніше Рахункова палата оцінила втрати бюджету через недоліки прогнозу курсу гривні.