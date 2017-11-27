Бюджетные расходы на деятельность президента составят более миллиарда в 2018

Бюджетные расходы непосредственно на деятельность президента Петра Порошенко и его Администрации в следующем году составят 1,126 миллиарда гривен.

Об этом сообщают эксперты проекта "Марлин", проанализировав бюджетные запросы Государственного управления делами на 2018 год.

Отмечается, что на зарплату чиновников из АП в следующем году из бюджета будет потрачено 365,7 миллионов гривен.

Авторы проекта добавляют, что с 2016 года численность персонала, обслуживающего первых лиц государства, возросла с 553 человек до 638.

Сообщается, что больше всего денег из государственной казны будет потрачено на обеспечение деятельности самого президента, его Администрации и вспомогательных органов, а именно 285,2 миллиона гривен.

Так, работа авиационного предприятия "Украина" обойдется налогоплательщикам в 245,7 миллиона гривен и еще 24,7 миллиона потратят на ремонт самолетов.

Кроме того, визиты президента за границу будут стоить 81,6 миллиона гривен, а в пределах Украины - 8,2 миллиона. Еще 14,1 миллиона освоят чиновники ГУД и АПУ на собственных командировках за границу.

Также отмечается, что в целом в следующем году с Порошенко полетят за границу 612 чиновников против 402-х, которые летали в 2016 году.

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