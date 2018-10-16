Бывшего главу Госавиаслужбы восстановили в должности

Окружной административный суд Киева восстановил Дениса Антонюка в должности председателя Государственной авиационной службы с 4 сентября 2015 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Да, уже есть решение суда. Но поскольку в этой ситуации государство представляет Кабинет министров, а не Министерство инфраструктуры, мы не можем это комментировать", - заявил он.

В тексте постановления суда, размещённом в Едином реестре судебных решений, отмечается, что суд обязал Госавиаслужбу выплатить Антонюку среднюю заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте в размере 269,1 тыс. грн.

Решение суда вступило в силу 1 октября 2018 года.

Напомним, в июне 2015 года во время раздачи разрешений на полеты в Госавиаслужбе возник конфликт между Антонюком и бывшим одесским губернатором, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Последний обвинил своего оппонента в продаже своей госслужбы олигархическому интересу.

На следующий день президент Петр Порошенко отстранил от выполнения своих обязанностей Антонюка на время проведения служебного расследования.

4 сентября 2015 года Кабмин уволил Дениса Антонюка по результатам расследования. Тогда расследованием были установлены факты превышения и нарушения Антонюком своих полномочий. В частности, изданный Госавиаслужбой новый приказ о правилах выдачи назначений на авиамаршруты, который вызвал ряд дискуссий и споров на авиарынке, не сопутствует развитию конкуренции и создает условия для предоставления преимуществ отдельным субъектам. При этом ни Антонюк, ни его заместитель Николай Мельниченко не внесли изменений в документ. Также было установлено, что сама комиссия Госавиаслужбы по вопросу выдачи назначений на авиамаршруты работала с нарушениями.

В июне Киевский апелляционный суд отказал Госавиаслужбе в признании незаконной проверки, по результатам которой Антонюку инкриминировали лоббирование интересов авиакомпании МАУ.

В мае 2016 года Окружной административный суд Киева также отказал Антонюку в признании противоправным его увольнение и восстановить его в должности.

Напомним, Антонюк занимал пост главы Госавиаслужбы с 12 марта 2014 года. До этого он занимал должность директора по развитию маршрутной сети авиакомпании МАУ.