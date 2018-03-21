Бывшего президента Франции Саркози допросили и освободили из-под стражи.

Бывшего президента Франции Николя Саркози допросили и освободили из-под стражи.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году. По завершении допроса политик был освобожден из-под ареста.

Задержание экс-главы государства произошло 20 марта. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения. Тем не менее, с учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома. В 8 часов утра среды допрос продолжился.

Дальнейшую судьбу Саркози в ближайшее время должны решить судьи, занимающиеся его делом.

Саркози занимал пост президента Франции в 2007-2012 годах.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что французский суд планирует возобновить слушания по делу экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году.

17 февраля бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу PR-агентства Bygmalion, занимавшегося информационным сопровождением его избирательной кампании.

В соответствии с информацией следствия, часть финансирования проводилась через поддельные счета для того, чтобы скрыть превышение бюджета, установленного законом. Скандал вокруг избирательной кампании Саркози начался после заявления адвоката компании Патрика Мезоннева, признавшего факт махинаций и сообщившего, что они осуществлялись по схеме, предоставленной самой партией.