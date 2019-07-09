Бывшие руководители филиала УЗ подозреваются в присвоении 7 миллионов гривень

Факты присвоения средств и закупки филиалом "Центр управления промышленностью" компании "Укрзализныця" оборудования не соответствующего качеству были выявлены во время внутренней проверки в компании.

Материалы проверки были переданы в Государственный бюро расследований / фото УНИАН

Экс-руководители филиала "Центр управления промышленностью" акционерной компании "Укрзализныця" подозреваются в присвоении 7 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", правоохранительные органы расследуют закупку по завышенным ценам оборудования филиалом "Центр управления промышленностью" у предприятия, которое афиллировано с ее экс- руководителем.

Соответствующие факты выявлены при проверке филиала Департаментом экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

Проверкой выявлено, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость более чем на 7 млн грн. Кроме того, оборудование стоимостью почти 16 млн грн было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении.

Материалы проверки были переданы в Государственный бюро расследований, которое открыло уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Оперативное сопровождение производства осуществляет Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ.