Бывший топ-менеджер Новинского вошел в правление Укртрансгаза

Нафтогаз Украины ввел в правление компании Укртрансгаз Кана Хюнчана. Решение принято 29 декабря 2017 г. собранием акционеров Укртрансгаза, сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Хюнчан с июля 2017 г. занимает должность директора по операционной деятельности Укртрансгаза. В 2010-2014 гг. он работал в компании Смарт-Холдинг бизнесмена Вадима Новинского, возглавляя департамент по специальным проектам, также был директором по стратегии и новым направлениям бизнеса.

Единственным акционером Укртрансгаза является НАК Нафтогаз Украины.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров начал процедуру отбора партнеров для управления украинской газотранспортной системой.