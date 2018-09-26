Бз траншей МВФ и ЕС ситуация в Украине будет еще хуже - экономист Новак

Украинскому правительству придется выполнять взятые на себя обязательства перед МВФ и повысить цены на газ, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Кабинет Министров Украины вынужден повысить повысить цены на газ, чтобы получить очередной транш МВФ, который поможет стране избежать дефолта. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Насколько я понимаю, вопрос о том, будет ли повышена цена на газ, уже не стоит. О росте цен на газ говорил и премьер, а значит, правительство действительно договорилось с МВФ, и будет выполнять взятые на себя обязательства. Да, повышение цены на газ - непопулярное решение. Но без траншей МВФ и ЕС ситуация в Украине будет еще хуже. И называется она - дефолт государственного бюджета. То есть его несостоятельность обслуживать внешние долги", - подчеркнул экономист.

По его мнению, у МВФ есть недоверие к украинским властям.

"После посещения Украины последней миссии МВФ их позиция - публичная. Они открыто сказали, что обсуждать следующий транш будут только после окончательного принятия государственного бюджета на 2019 год. В Фонде хотят обезопасить себя от сюрпризов, которые может преподнести им Киев. То есть для МВФ недостаточно принятого в первом чтении госбюджета, чтобы выделить Украине транш. Это говорит о недоверии к Киеву - к нашему Кабмину и парламенту. Перед вторым чтением могут проявиться лоббистские интересы украинских промышленно-финансовых групп. И в МВФ это понимают", - отметил Новак.

Миссия МВФ работала в Украине с 6-го по 19 сентября. "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинской переговорной команде сообщила, что Украина достигла с МВФ договоренности: до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% от текущей цены в обмен на продолжение сотрудничества с Фондом в рамках программы stand-by.

26 сентября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Кабмин еще не обсуждал вопрос цены на газ. Он не исключает, что при отсутствии договоренности с МВФ цена на газ для населения останется прежней.

Источники "Українських новин" сообщили, что МВФ отказался подписывать с Украиной меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования до принятия парламентом госбюджета на 2019 год (обычно его принимают в декабре).

20 сентября на брифинге в Вашингтоне официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Фонд и власти Украины продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.

12 июля 2018 года в Национальном банке Украины заявляли, что неполучение транша МВФ "обостряет проблемы финансирования бюджетных расходов", а Европейская бизнес-ассоциация предупреждала о риске дефолта.