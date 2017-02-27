C 1 марта российский рубль станет основной денежной единицей в "ЛНР"

В так называемой "ЛНР" заявили, что с 1 марта 2017 года основной денежной единицей станет российский рубль, передает УНН со ссылкой на РИА Новости."Совет Министров" "Луганской Народной Республики" постановляет: 1.

Установить, что основной денежной единицей на территории "Луганской народной республики" является российский рубль ... Это постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года ", - говорится в постановлении от 21 февраля на сайте так называемого Совета министров ЛНР.

В постановлении отмечается, что рубль становится официальной денежной единицей в "ЛНР" "с целью принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории" Луганской народной республики "преимущественно в российских рублях".

Как сообщал УНН, командованием 2 АК (Луганск) введеа "система штрафов" военнослужащих за нарушение воинской дисциплины в размере от тысячи до десяти тысяч российских рублей .