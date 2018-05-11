Часть компаний, которым суд в Гааге постановил выплатить компенсации, связаны с Коломойским

Среди украинских компаний, которым Россия по постановлению Третейского суда в Гааге должна выплатить 159 миллионов долларов убытков за аннексию Крыма, есть предприятия, связанные с олигархом Игорем Коломойским, против которого в РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "РБК.

"Речь идет о принятии решения по иску ООО "Эверест Истейт" и 17 других украинских структур, а также одного физлица - бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета, обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма", - говорится в сообщении.

В частности, Коломойский является конечным бенефициаром "1+1 медиа", в группу которого входила крымская ТРК "Жиса". С принадлежащим ему "ПриватБанком" связан и главный истец - "Эверест Истейт" - застройщик комплекса апартаментов "Наутилус" в Гурзуфе и гостиничного комплекса "Крымский дворик" в Ялте. Среди истцов также есть владевшие землей в Алуште и пляжем в Форосе компании "Дайрис" и "Дилайн ЛТД", конечными бенефициарами которых, согласно реестру юрлиц, являются Коломойский и Геннадий Боголюбов. По данным украинских СМИ, Коломойскому принадлежал также ООО "Санаторий "Энергетик" (одноименный пансионат в Ялте).

Ранее в аннексированном Крыму национализировали имущество украинских госучреждений и организаций, а также компаний и физлиц, аффилированных с Коломойским и его "ПриватБанком" за то, что олигарх не вернул крымчанам депозиты и вклады. "Правительство" Крыма планировало распродать на торгах 37 принадлежащих ему объектов, включая пансионат "Лазурный берег", оздоровительные комплексы и квартиры.

При этом на полуострове также приняли закон о порядке возмещения бывшим украинским владельцам за национализацию их активов, согласно которомукомпенсация Коломойскому "не светит" - он не распространяется на лиц, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела "по признакам состава преступления экстремистской направленности". А Коломойского обвиняют в убийствах и "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Напомним, 9 мая Гаагский суд обязал Россию выплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма в размере 159 миллионов долларов.

InfoResist.org

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