Чем заплатит Украина за деньги МВФ ?

Международный валютный фонд опубликовал новую редакцию меморандума с Украиной, который предусматривает ряд структурных изменений.

Наиболее конфликтными будут вопросы продажи земли хозяйственного значения, пенсионная реформа и абонплата за газ, которая закреплена в этом меморандуме", - рассказывает политолог Руслан Бортник.

Согласно положениям меморандума, пенсионная реформа в Украине должна быть утверждена до конца мая 2017 года, a вступить в силу уже с 1 января 2018- го. Она предусматривает введение дополнительных пенсионных выплат для стимулирования более продолжительной занятости граждан и более позднего выхода на пенсию.

По мнению эксперта реформа может заставить украинцев работать не только дольше, но и официально.

Реформа, скорее всего, будет заключаться в том, что будет увеличена не пенсионный возраст, а стаж. Я думаю, речь пойдет о 2-3-5 лет, как минимум. Будут сокращены количество различного рода льготных пенсий, которые имеют те люди, которые работают на тяжелых производствах. Возможно, будут уменьшены повышенные пенсии, у нас есть специальные категории, как, например, судьи, ежемесячные выплаты которых насчитывают сотни тысяч гривен, - говорит Руслан Бортник.

Не менее дискуссионным остается и вопрос земельной реформы, которую МВФ требовало принять еще в сентябре 2016 года. Принятие Закона "об обороте земель сельскохозяйственного назначения" позволит владельцам паив свободно распоряжаться ими.

Это действительно повлияет на аграрный сектор, люди смогут получить деньги, другое дело, что сначала необходимо создать земельную биржу, чтобы проще было сформировать ее цену. В аграрный сектор, таким образом, придется много инвестиций. Главное, чтобы принятие этого решения опять не отложили - в Верховной Раде есть много депутатов, которые спекулируют на этом вопросе, - говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Сегодня мораторий ежегодно "крадет" у 6,9 миллионов владельцев паев до 90% потенциального дохода. Причина - низкая стоимость аренды земли, которая является одной из наименьших в Европе.

Проблемным для украинцев остается и вопрос абонплаты за газ, который сегодня по решению правительства находится на доработке. Нововведение состоит в том, что потребители будут платить за поставку газа и за его транспортировку и распределение по отдельности. Сейчас стоимость услуги по доставки газа конечному потребителю включена в тариф и составляет 13% от цены.

Сумма фиксированная и не привязана к объемам потребления газа. Ранее в тарифе на газ был включен транспорт, поэтому, сколько вы потребили - столько, условно говоря, за транспорт и заплатили. Теперь транспортная составляющая выделена и она фиксированная, - говорит эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

В 2018 году предусмотрено еще четыре транша от МВФ на общую сумму в $3,8 млрд. Согласно меморандуму, другие международные партнеры, включая Евросоюз и США выделят Украине в 2018 году еще $2,8 млрд. В результате объем кредитов от МВФ с 2015 по 2018 год должен составить $16,8 млрд, от других партнеров - $12,3 млрд.

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