Через карантин Україна може втратити близько 1 млн робочих місць

Економіст, експерт інституту Growford Олексій Кущ в інтерв'ю телеканалу НАШ заявив, що за один місяць карантину втрати ВВП сягнуть 120 млрд грн. також Україні втратить 250 млрд. грн. за роботу та послуги.

За його словами, один місяць карантину складає мінус 30-40% місячного ВВП, якщо перерахувати в річні темпи зростання - втрата близько 2% зростання ВВП.

"Якщо ми планували вирости в 2020 році на 3%, то один місяць - це зниження практично до нуля. Але у нас буде не один, а два місяці карантину. У річних темпах зростання ми втратимо близько 4%, тому вже підемо в мінус, в формат зниження ВВП", - заявив Кущ.

Він відмітив, що падіння ВВП на 2-2,5% - це втрати близько 1% робочих місць в сегменті економічно активного населення.

"Якщо ми порахуємо через показник економічно активного населення України, а це 17 млн осіб, то десь до 500 тис. робочих місць ми втрачаємо, при падінні ВВП на 5%. Якщо падіння буде на 10%, то, відповідно, до 1 млн робочих місць", - заявив економіст.

Кущ також розповів, що внутрішню зайнятість можна стимулювати за допомогою антициклічної політики зайнятості держави. Коли держава, на противагу циклу зниження ділової активності, через систему держзамовлень створює робочі місця.

Повне інтерв'ю з Олексієм Кущем ви можете прочитати за цим посиланням.

Як повідомляв НАШ раніше, Ніна Южаніна заявила, що зрив співпраці з МВФ буде найгіршим сценарієм для України.

Джерело: Медіаплатформа "НАШ".