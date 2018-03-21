Через неделю украинцы смогут улететь в Швейцарию прямым рейсом

Авиакомпания Swiss International Airlines, входящая в Lufthansa Group, с 26 марта возобновит полеты в аэропорт Борисполь из Цюриха. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Хотя ранее говорилось о переносе старта авиасообщения.

Партнерство с авиакомпанией Swiss позволит расширить географию и увеличить количество рейсов. Так украинцы уже через неделю смогут улететь из аэропорта Борисполь в Швейцарию четыре раза в неделю. Планируется, что рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что авиакомпании, входящие в Lufthansa Group намереваются во время летней навигации увеличить количество рейсов в Киев. После подтверждения этой информации стало известно, что Lufthansa предложит шесть дополнительных рейсов в неделю из Франкфурта в Киев. Перелеты стартуют с 25 марта. Авиакомпания Swiss вернется к работе на украинском направлении с 26 марта. Она будет выполнять чартерные рейсы в Цюрих из Киева четыре раза в неделю.

Увеличивая количество рейсов из Франкфурта до 20, компания предоставит дополнительно шесть недельных рейсов ежедневно, кроме субботы. Перелеты будут выполняться на самолетах Airbus-320. Это позволит предложить пассажирам места бизнес- и эконом-класса. Авиакомпания Swiss также будет использовать для перелетов Airbus-320 и предложит аналогичную комфортабельность. В дополнении к этим событиям турецкая авиакомпания Pegasus также заявила о намерении расширить присутствие в Украине.