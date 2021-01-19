Через січневий локдаун закриється 9% малого бізнесу - опитування ЄБА

Через карантинні обмеження, введені з 8 до 24 січня 2021 року 9% опитаних Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) представників малого та мікробізнесу підтвердили, що припинять свою роботу. Результати експрес-опитування опубліковані на сайті асоціації.

Згідно з даними опитування, 22% підприємців змушені відправити своїх працівників у неоплачувану відпустку, 10% - скоротили штат частково.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

62% респондентів упевнені, що введення жорстких карантинних обмежень не має сенсу, 24% вважають обмеження занадто жорсткими, і тільки 14% назвали їх адекватними.

Серед опитаних лише 36% звернулися по отримання допомоги від держави в розмірі 8000 грн.

Тільки 3% ФОПів вважають, що допомога в 8000 грн дасть змогу їм компенсувати збитки, а 84% стверджують, що цих коштів недостатньо.

Серед тих, кому не вдалося отримати компенсацію від держави, 59% відмовили через невідповідність КВЕДам, 12% - через те, що ФОП є найманим працівником, і 9% - через технічні проблеми платформи Дія.

Тільки 9% ФОПів заявили, що не відчувають негативного впливу січневого локдауна на свою роботу, а 22% використали карантин для переведення діяльності в онлайн.

ЄБА проводила опитування з 11 до 18 січня серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine - платформи для розвитку малого і середнього бізнесу, створеної на базі асоціації. У проєкті бере участь 2300 представників малого та мікро бізнесу. В опитуванні про вплив січневого локдауна взяло участь 105 підприємців.