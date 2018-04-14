Чешский лоукостер-перевозчик запускает рейсы из Закарпатья

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet запускает в продажу билеты на рейсы из Ужгорода и Мукачева в Прагу

Об этом сообщает ТСН.

"Сообщения между Закарпатьем и столицей Чехии будет происходить двумя видами транспорта - сначала автобусом, а потом фирменным желтым поездом компании. Поездка не будет прямой, а будет происходить с пересадкой в словацком городе Кошице. Оттуда пассажиры будут ехать по железной дороге", - говорится в сообщении.

Стоимость самого дешевого билета составит 18 евро 50 центов. Однако в доступе будут спальные вагоны, тогда цена за билет возрастает до 22 евро 10 центов.

Купить билеты можно в Интернете, с помощью мобильного приложения, также можно приобрести их непосредственно в автобусе. Из Ужгорода и Мукачева перевозки будут осуществляться на партнерских автобусах с соответствующей пометкой.