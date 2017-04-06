Четыре члена набсовета "Нафтогаза" готовы подать в отставку

Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" британцы Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик, а также Юлия Ковалив намерены подать в отставку в случае невыполнения Кабинетом министров плана действий по корпоративному управлению компанией.

"Мы внимательно рассмотрели вашу просьбу пересмотреть наше решение об отставке с должностей членов наблюдательного совета. Мы готовы принять ваши заверения о том, что вы в состоянии вмешаться и решить вопросы, которые вызывают наше беспокойство", - говорится обнародованном на сайте "Нафтогаза" их письму в адрес вице-премьера Владимира Кистиона.

Кроме того, члены НС указывают на необходимость решения кризиса сбора платежей, вызванного рядом законодательных актов и действий, входящих в сферу ответственности правительства, что негативно влияет на текущую и будущую ликвидность НАК.

Обеспокоенность членов совета также вызывает политизированная реакция на решение об увольнении экс-главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

"Нам нужно убедиться в наличии существенного прогресса по всем упомянутым в этом письме вопросов до момента проведения годового общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", которое должно состояться до 30 апреля 2017, и на котором, по вашим словам, планируется переизбрать нас членами наблюдательного совета. При отсутствии существенного прогресса в решении упомянутых вопросов до момента проведения собрания дальнейшее продолжение выполнения нами функций членов наблюдательного совета будет для нас невозможным и неприемлемым", - говорится в документе.

Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году согласно принципам ОЕСР. В мае 2016 года был сформирован набсовет НАК в лице британцев М.Ричардса, Ч.Проктора и П.Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Ю.Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля В.Демчишин.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.