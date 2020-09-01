Чи збільшується мінімальний посадовий оклад із 1 вересня

Починаючи з вересня 2020 року працю мають оплачувати не нижче 5000 грн у місячному розмірі та 29,20 грн у погодинному розмірі. Адже із 1 вересня 2020 року збільшується розмір мінімальної зарплати завдяки Закону України від 25.08.2020 р. No 822-ІХ.

Які показники зміняться у зв'язку із зростанням 1 вересня мінімальної зарплати читайте в статті.

Але зупинимося саме на оплаті праці.

У свою чергу мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 6 Закону про оплату праці).

Тож цей показник залишається незмінним упродовж 2020 року - 2102 грн, а значить роботодавці можуть не змінювати посадові оклади з вересня 2020 року.

Тому формально роботодавці госпрозрахункової сфери можуть і не вносити зміни до своїх штатних розписів із 1 вересня 2020 року.

Якщо буде складатися так, що працівнику, який виконав місячну норму праці, нарахували зарплату в меншому розмірі, роботодавець порахує доплату до її рівня, яку виплатить разом із зарплатою (ч. 3 ст. 31 Закону про оплату праці).

Тож у багатьох працівників зарплата з вересня 2020 може зросте лише на ту суму, на яку збільшилася мінімальна зарплата - 277 грн (5000 грн - 4723 грн).

Не менше прикра ситуація в бюджетній сфері. Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-ого розряду із 1 вересня 2020 року складає 2225 грн. Тоді робітнику бюджетної установи за умови повністю відпрацьованого місяця проведуть доплату до рівня мінімальної зарплати в сумі:

- 1-ий тарифний розряд - 2775 грн;

- 2-ий тарифний розряд - 2575 грн.

Тобто доплатять до рівня мінімалки більше, аніж їх посадові оклади. Адже ці працівники, як правило, отримують лише "голий" посадовий оклад.

Не менш райдужна ситуація з рештою працівників бюджетної сфери, адже для 1- 12 тарифних розрядів за ЄТС посадові оклади нижче мінімальної зарплати (5000 грн).

Така ситуація й надалі провокує "зрівнялівку" в оплаті праці в бюджетній сфері, а реформування оплати за ЄТС давно назріло. Мінімальний посадовий оклад має становити на рівні мінімальної зарплати, а не постійно в рази відставати від неї.

Бухгалтер.ua

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