China Railway и КГГА подписали меморандум о строительстве 4 ветки метро

Зампредседателя КГГА Николай Поворозник и китайский консорциум, в который входят China Railway International Group и China Pacific Construction Group подписали Меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Специалисты из Китая проведут исследование по текущему состоянию реализации проекта "Строительство 4-й линии метро в г.Киеве", которое включит в себя рассматрение технических деталей; объем финансовых ресурсов и правовой способ, благодаря которому проект будет реализован окончательно. Также исследование будет включать оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смету расходов", - рассказал Поворозник.
Согласно документам, консорциум может выступать как подрядчик, работающий по схеме ЕРС (проектирование, закупка и строительство) и выполнять "Проекты" по модели EPC+F (проектирование, закупка, строительство и финансирование).
В рамках проекта консорциум окажет помощь КГГА в привлечении средств от китайских финансовых учреждений, что наладит сотрудничество с правительством Китая и поможет реализовать крупные инфраструктурные проекты.
Как сообщил АиФ.ua, в аэропорт "Борисполь" хотят провести линию метро.
Аргументы и Факты Украина
http://www.aif.ua