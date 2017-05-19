China Railway и КГГА подписали меморандум о строительстве 4 ветки метро

Зампредседателя КГГА Николай Поворозник и китайский консорциум, в который входят China Railway International Group и China Pacific Construction Group подписали Меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Специалисты из Китая проведут исследование по текущему состоянию реализации проекта "Строительство 4-й линии метро в г.Киеве", которое включит в себя рассматрение технических деталей; объем финансовых ресурсов и правовой способ, благодаря которому проект будет реализован окончательно. Также исследование будет включать оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смету расходов", - рассказал Поворозник.

Согласно документам, консорциум может выступать как подрядчик, работающий по схеме ЕРС (проектирование, закупка и строительство) и выполнять "Проекты" по модели EPC+F (проектирование, закупка, строительство и финансирование).

В рамках проекта консорциум окажет помощь КГГА в привлечении средств от китайских финансовых учреждений, что наладит сотрудничество с правительством Китая и поможет реализовать крупные инфраструктурные проекты.

Как сообщил АиФ.ua, в аэропорт "Борисполь" хотят провести линию метро.

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