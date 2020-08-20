Чиновників командування Медсил ВСУ спіймали на хабарі в мільйон гривень

У підприємця, який займається продажем медичних масок, вимагали відкат за перемогу у відкритих торгах.

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну корупційну схему, організовану при закупівлі засобів індивідуального захисту українського війська. В умовах боротьби з CОVID-19 зловмисники планували незаконного розбагатіти на 1млн гривень.

Як повідомили в прес-службі СБУ, угоду організували начальник управління Командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однією з бригад ВСУ, посадовою особою Державної інспекції з енергетичного нагляду та посередником.

Чиновники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар в розмірі 1 млн гривень. За це учасники схеми обіцяли йому перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки - 1 гривня з кожної маски.

Кілька днів тому оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 400 тисяч гривень - першої частини відкату. Гроші вони відразу розділили між собою і, за оперативною інформацією, передали іншим посадовим особам Командування Медичних сил.

Затримали організаторів угоди відповідно до ст. 208 Кримінально- процесуального кодексу України при передачі заключній частині відкату - 600 тисяч гривень.

Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили гроші, передані їм напередодні.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Розслідування триває. Йде перевірка причетності інших військовослужбовців і керівництва Командування Медичних сил до корупційній схемі.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, Служба безпеки України розкрила багатомільйонну корупційну схему при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

Протягом 2019-2020 років філія виділив понад 60 млн грн для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу, а переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури.