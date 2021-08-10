Чиновників міськради Миколаєва підозрюють у розкраданні. Один з них хотів втекти з країни

Детективи НАБУ підозрюють вісім чиновників Миколаївської міськради в організації корупційної схеми. Сума збитків становить більше ніж 26,8 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Згідно з даними слідства, група з восьми осіб причетна до заволодіння бюджетними коштами, які були направлені на реконструкцію Соборної площі у Миколаєві.

У розкраданні коштів слідство підозрює: заступника Миколаївського міського голови; першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради; директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Відомо, що у 2019 році, зловмисники забезпечили перемогу наперед визначеній ТОВ у тендері на реконструкцію площі, внаслідок чого роботи були проведені за завищеними цінами, а сума збитків становила більше ніж 26,8 млн гривень.

"Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників приватних компаній затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Решті осіб про підозру повідомлено", - відзначає пресслужба.

Слідство додає, що заступник Миколаївського голови намагався втекти з України, втім його затримали на кордоні з Угорщиною.