Чиновника Гоструда задержали в Киеве на взятке в 112 тыс. грн

Главного государственного инспектора Главного управления Гоструда Украины в Киевской области разоблачили на взятке в 112 тысяч гривен.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.Чиновник требовал от представителя частного предприятия 112 тыс. гривен взятки за выдачу разрешительных документов на функционирование 8 газовых заправок на территории Киева и Киевской области.

Злоумышленник задержан сразу после получения им средств.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, киевского чиновника исполнительной службы будут судить за взяточничество.